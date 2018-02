"Napoli Metro per Metro", la guida per scoprire le stazioni dell'arte della Linea 1 | VIDEO

Lo spot di "Napoli Metro per Metro", la guida alternativa per scoprire le bellezze della città attraverso le stazioni dell'arte della Linea 1 della metropolitana cittadina. Il volume tascabile, ideato dalla FAR_ART (giovane start up napoletana) e patrocinato dall’Assessorato ai Giovani, Creatività e Innovazione del Comune di Napoli, è pensato non solo per i turisti ma anche per i napoletani che hanno voglia di approfondire la conoscenza della loro città spaziando tra Arte, Architettura, curiosità, miti, usanze e cibo del popolo partenopeo.