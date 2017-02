La Napoli che non ti aspetti: tour in 24 ore per scoprirla

1 / 9

La Napoli che non ti aspetti, quella più insolita, segreta e meno turistica. Se vuoi scoprire luoghi e bellezze, ancora poco noti, della città partenopea, segui queste tappe, storiche e culturali e, in una sola giornata, ti riempirai gli occhi di meraviglia perché Napoli sa sempre come sorprenderti.

Ecco gli 8 luoghi di Napoli che forse ancora non conosci e che vale la pena scoprire

