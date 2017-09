Napoli film festival: lunedì al via la 19esima edizione

Ospiti d'eccezione e tante proiezioni anche quest'anno saranno il cuore del Napoli film festival, giunto alla 19esima edizione. La kermesse prenderà il via lunedì 25 settembre con l'attrice Cristiana Capotondi al cinema Hart con la proiezione a seguire del nuovo film di Michele Placido “7 minuti”. Tanti gli ospiti d'eccezione previsti in questa edizione: a cominciare da Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini che incontreranno il pubblico sabato 30 settembre passando per Massimiliano Gallo che racconterà l'esperienza di “Gatta Cenerentola” e per il pluripremiato regista napoletano Eduardo De Angelis.

Previsto anche uno speciale su Elena Ferrante e sul successo della sua quadrilogia raccontato in un documentario. In totale saranno 128 le proiezioni, 30 gli incontri con ospiti e cinque i concorsi per l'assegnazione dei Vesuvio Awards. Nell'organizzazione sono stati coinvolti il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la Regione Campania, il comune di Napoli, il Goethe Institut Neapel, l'Institut Français Napoli, e l' Instituto Cervantes Napoli. La manifestazione si concluderà il 1 ottobre.