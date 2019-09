Napoli Expò Art Polis, boom di presenze al PAN

Grande successo al secondo piano del PAN/ Palazzo Delle Arti di Napoli, per Napoli Expò Art Polis. Boom di presenze all'inaugurazione della rassegna culturale che ha visto un alto numero di presenze anche nelle giornate successive.

Sono 70 gli artisti protagonisti della mostra, frutto di una pluralità di linguaggi, sotto la comune influenza del Mediterraneo.Tema dell’edizione 2019, in linea con un’attualissima esigenza di amore e apertura verso il prossimo, è: Mille colori, la città dell’accoglienza. La rassegna, curata da Daniela Wollmann, si prolungherà fino al 10 novembre dispiegandosi in un ricco calendario di eventi.

Tra gli artisti protagonisti di Napoli Expò Art Polis segnaliamo Giuseppe Clemente presente con due quadri e con una serie di foto scattate a New York, già protagoniste di una importante rassegna fotografica tenutasi a Palazzo Serra di Cassano, presso l'Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli. "Fotografare nel momento giusto è un segreto assunto dalla pittura, ma che la foto rapisce dalla natura senza bisogno di montare una scena. La scelta dello scatto, la prospettiva ben visibile e la composizione delle figure nello spazio, che non affogano l'assoluto protagonismo del musicista newyorkese in veste gialla (protagonista di una dlele foto di Clemente ndr), conferiscono alla prova del fotografo un allure marcatamente pittorico, dando la possibilità allo spettatore di entrare magicamente in contatto con lo sguardo del musicista, come se aspettassimo che ci riferisse, da un momento all'altro cosa sta guardando".

La manifestazione artistica è organizzata dall’associazione culturale RivoluzionART/CreativiATTIVI in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

Calendario eventi del Salotto Napoli con…

19 settembre, ore 17,30 Monica Sarnelli

20 settembre Performance di CiricSlobodanka*

22 settembre, ore 11,30 L’uovo di Virgilio: passeggiate fotografiche con Sergio Siano e Vittorio Del Tufo

23 settembre, ore 17,30 Grazia Di Michele presenta il suo nuovo libro e cd

25 settembre, ore 17,30 Elena Saviano, presentazione libro Voglia di Memorie

26 settembre, ore 17,30 Rosalia Porcaro

27-28-29-30 settembre Premio Arte & Rivoluzione-Sala Di Stefano

30 settembre ore 17,30 proiezione del film Bruciate Napoli di Arnaldo Delehaye

2 ottobre, ore 17,30 Il magico mondo di Puk: presentazione libro e sfilata di moda 3 ottobre, ore 17,30 Stefania Ragni conHabanera

4 ottobre 17,30 La figliata

5 ottobre, ore 17,30 Christian Deliso in Oscar della lirica

6 ottobre, ore 11,30 per La casa del sorriso con Patrizio Rispo

7 ottobre, ore 17,30 Marina Zyatkova soprano, Ilaria Barnes pianista, C. Deliso direttore

9 ottobre, ore 17,30 Maurizio De Giovanni

10 ottobre, ore17,30 G.A. Gobbato, presentazione libro, Bagno in fondo a destra

11 ottobre, ore17,30 Giovanni Sorvillo e Martina Perrotta

12 ottobre, ore 17,30 Andrea Cassese presenta il suo nuovo album, La minoranza

14 ottobre, ore 17,30 Alessandra Pepe Donna in ogni senso

16 ottobre, ore 17,30 Claudio & Diana: La posteggia napoletana con Ginevra e Virginia De Masi, ballet

17 ottobre, ore 17,30 Watercolorjazz. Incontro tra colore e musica con Umberto Bizzarro

18 ottobre, ore 17,30 Frank Dedo band

19 ottobre, ore 17,30 Performance di Manuela Vaccaro

23 ottobre, ore 17,30 Stella Brignola e Luciano Giacca, con Guglielmo Rubino

24 ottobre, ore 17,30 Marina Albamonte, Gianpasquale Greco e Maurizio Vitiello: dibattito Frontiere sull’arte contemporaneain Italia

25 ottobre, ore 17,30 Presentazione del libro Sterminator Vesevo di Matilde Serao

26 ottobre, ore 17,30 Medici in arte: Antonio Vitale & Co 2 novembre, ore 17,30 Performance di Antonio Esposito Majello

6 novembre, ore 17,30 Danise #scugnizzojazz

7 novembre, ore 17,30 Giovanni Imparato

9 novembre, ore 17,30 Finissage, con Lucia Cassini

Info e contatti: Daniela Wollmann - danielawolmann08@gmail.com - cell. +39 335 8789202 Associazione CreativiATTIVI/rivoluzionART – rivoluzionart@gmail.com Ufficio Stampa: Francesca Panico - francescapanico.art@libero.it - cell.+39 348 3452978