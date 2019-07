Sala gremita, nonostante lo sciopero del trasporto pubblico, al Palazzo delle Arti di Napoli per la presentazione della 5a edizione di Napoli Expò Art Polis, rassegna dedicata ai differenti linguaggi dell’arte contemporanea partenopea.

Oltre 70 gli artisti in mostra per l'esposizione che costituisce, fin dalla nascita, un fondamentale riferimento per chi fa o desidera fare arte partendo da Napoli.

L'inaugurazione è fissata per il prossimo 14 settembre e la mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 novembre 2019. Alla presentazione l’assessore alla cultura del Comune di Napoli Nino Daniele, la curatrice ed ideatrice della rassegna Daniela Wollmann, le giornaliste Carla Miro e Lucilla Parlato e numerosissimi tra esperti, artisti, cultori e appassionati di arte. Organizzata dall’associazione culturale RivoluzionART/CreativiATTIVI in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e la media partnership di Radio LDR, questa edizione di Napoli Expò Art Polis ha come tema "MILLE COLORI Napoli la città dell’accoglienza" per un percorso espositivo ricco di eventi collaterali tra cui performance musicali e artistiche e la VI^ edizione del Premio artistico “Arte & Rivoluzione”, dedicato alla memoria delle Quattro giornate di Napoli e di tutte le rivolte popolari della nostra terra.

Particolarmente attesi i contributi video dedicati uno al compianto Luigi Necco e l'altro a Vincenzo Gemito in occasione dei 90 anni dalla morte, alla cui proiezione è annunciata la presenza degli ultimi discendenti del grande artista .