"Napoli corre per San Gennaro": 8 kilometri di corsa in centro con arrivo al Duomo (VIDEO)

Un successo per numero di partecipanti e intensità di gara: la corsa podistica "Napoli corre per San Gennaro", giunta alla quarta edizione e inserita nel cartellone di eventi della Diocesi di Napoli in vista del 19 settembre, giorno di San Gennaro Santo patrono della città, ha richiamato corridori da tutta la regione. Nonostante la pioggia sono stati moltissimi gli iscritti alla gara competitiva di 8,2 kilometri, su un tracciato che, con partenza e arrivo al Duomo, attraversava l'intero centro storico: via Foria, via Toledo, piazza Municipio, corso Umberto. Ha funzionato bene anche il dispositivo di traffico temporaneo istituito dal Comune di Napoli dalle 9:00 alle 10:00 per consentire un tranquillo svolgimento della gara. Premiate tutte le donne partecipanti, le migliori squadre, i migliori singoli divisi per categoria.

Domani, lunedì 18, sono previste tre staffette di preghiera con partenza dai luoghi simbolo di San Gennaro (Catacombe, Solfatara, San Gennaro ad Antignano) e arrivo al Duomo dove la Diocesi di Acerra porterà l'olio per la lampada votiva, secondo tradizione.