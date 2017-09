"Napoli capitale morale", presentato il nuovo libro di Angelo Forgione (VIDEO)

"Napoli è stata una capitale morale nel passato e lo è tuttora, una città che esporta cultura in tutto il mondo, e gli esempi sono sotto i nostri occhi", così lo scrittore Angelo Forgione presenta ai nostri microfoni la sua ultima pubblicazione, 'Napoli capitale morale - Dal Vesuvio a Milano. Storia di un ribaltamento nazionale tra politica, massoneria e Chiesa', edito da Magenes. Il libro è stato presentato nella Feltrinelli di Piazza dei Martiri, il dibattito animato dagli scrittori Pino Aprile e Agnese Palumbo, e dal presentatore Gianni Simioli.

"Questa è la storia di un ribaltamento: finora la definizione 'capitale morale', peraltro coniata da un napoletano, è stata sempre utilizzata per descrivere Milano. Nel libro spiego perché, invece, spetterebbe anche a Napoli". Il capoluogo campano, spiega Forgione, è una città che ha saputo essere punto di riferimento in tantissimi campi, culturali e scientifici, eppure è "maldestramente raccontata, anche dagli stessi napoletani".