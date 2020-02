Naples Calling, il nuovo album degli A 67 che celebra i Clash

Intervista al cantante del A67, Daniele Sanzone, che racconta il nuovo album della band: Naples Calling. Un titolo che celebra i 40 anni di London Calling, storico disco dei Clash. Tra i brani, anche feauturing importanti come con Caparezza, Frankie Hi NRG e Franco Ricciardi.

La formazione di Scampia si fa internazionale nel suono e nel linguaggio, con un nuovo lavoro discografico. Quarto album della band, si compone di dodici tracce “politicamente ballabili e melodicamente scorrette”, tra cui otto in lingua italiana e le restanti in napoletano.



L’album è stato anticipato dal singolo e video “Il Male Minore” feat. Caparezza, prodotto da Gigi Canu dei Planet Funk, e dalla cover in napoletano di “Tuyo”, brano di Rodrigo Amarante, già sigla della fortunatissima serie Netflix “Narcos”, seguiti da “Brava gente” feat. Frankie Hi-Nrg Mc e dall’ultimo estratto, il videoclip della title track “Naples Calling”.