Seconda guerra mondiale, Napoli bombardata da 400 aerei

Il 1943 è stato un anno terribile e cruciale nella storia di Napoli e dell’Italia. Il peso tragico della Guerra e i germi di opposizione al nazifascismo che determineranno il cammino verso la Liberazione si delineeranno in quell’anno e determineranno le conseguenze drammatiche e le pagine più gloriose della nostra storia recente.

Purtroppo, il 4 agosto 1943, 400 furono le fortezze volanti che misero a ferro e fuoco la città e con decine di bombe devastarono il convento delle Clarisse, il coro delle Monache ed i suoi affreschi medievali, ed altre opere d’arte.

Per iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza Vera Lombardi, dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, sabato 4 agosto, alle ore 11.00 , verrà deposta una corona di fiori sulla lapide della basilica di Santa Chiara commemorativa della distruzione della basilica stessa, avvenuta il 4 agosto 1943 ad opera di bombardamenti anglo-americani. La cerimonia vuol ricordare tutte le vittime napoletane del secondo conflitto mondiale, sia dei bombardamenti a tappeto degli Alleati, sia della ferocia nazista, in particolare il Carabiniere Salvo d’Acquisto, le cui spoglie riposano proprio in Santa Chiara. L’incontro costituirà anche l’inizio delle celebrazioni del 75° anniversario delle Quattro Giornate (28 settembre - 1 ottobre 1943). P.S.Saremo lieti, se lo vorrete, di continuare ad inviarvi informazioni sulle iniziative culturali in citta' e sulle attivita' dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli.