Codacons: "Napoletani protestano contro il film Ammore e malavita"

I napoletani protestano per il film dei Manetti Bros Ammore e Malavita, presentato alla Mostra del cinema di Venezia, e lo fanno attraverso numerosi commenti negativi lasciati presso lo spazio “Ridateci i soldi” allestito dal Codacons al Lido per dare la possibilità al pubblico di esprimere la propria opinione sui film in concorso al Festival.

Un gruppo di cittadini napoletani ha infatti lasciato messaggi di fuoco contro il film ritenendo che la pellicola leda l’immagine della città, ha fatto sapere il Codacons. Il timore che si sta diffondendo in queste ore è che l’opera, nonostante sia ben realizzata, faccia ridere e abbia degli ottimi interpreti, possa arrecare un danno a Napoli, specie sotto il profilo turistico. Un timore che il Codacons appoggia.

“Quando si realizza un film occorre sempre considerare le possibili conseguenze legate al contenuto dell’opera", ha sottolineato il Presidente Carlo Rienzi. "Ci chiediamo se il sindaco De Magistris, prima di dare il patrocinio del Comune, abbia realmente visto il film, e se ritenga che la sottile ironia che pervade la pellicola sia comprensibile anche agli americani o agli altri cittadini stranieri che vedranno Ammore e Malavita o se, al contrario, il film possa arrecare un danno a Napoli, che nell’opera dei Manetti Bros appare totale preda della malavita con decine di uccisioni senza nessun intervento delle istituzioni".