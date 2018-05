"Napoletani per sempre", un coro di voci partenopee racconta la città nella sua essenza

"Napoletani per sempre" è un omaggio alla città realizzato sottoforma di opera corale. Un coro di voci partenopee che hanno raccontato con onestà e passione Napoli nella sua unicità. La città è legata a a personaggi storici o leggendari che hanno tramandato ai posteri un'eredità che meritava di essere raccontata. "Ci vuole fortuna a nascere in un posto così e quando si è napoletani lo si è per sempre, a dispetto del tempo che passa".

L’introduzione del libro, curato da Paquito Catanzaro e Simona Vitale (Edizioni della sera), è stata scritta dal sindaco Luigi De Magistris. "La napoletanità è uno stato d'animo addizionale quanto preesistente, universalmente riconoscibile, che fa sì che l'appocundria possa competere con la saudade. Stato d'animo perchè Napoli è terra d'esilio, te la porti dietro in valigia, ne trattieni l'umore per rimanere riconoscibile soprattutto a te stesso".

"Napoletani per sempre" ha visto la partecipazione di scrittori più noti e meno noti: Alfredo Carosella, Paquito Catanzaro, Silvia D’Eboli, Luca Delgado, Alberto Della Sala, Francesco Di Domenico, Pietro Farro, Mario Fevola, Marco Filippi, Giuliana Gaudyer, Francesca Gerla, Miryam Gison, Domenico Infante, Ileana Luongo, Giuseppe Musmarra, Francesco M. Passaro, Rosalia Peluso, Giuseppe Petrarca, Aurelio Raiola, Patrizia Rinaldi, Armando Rotondi, Maurizio Sorrentino, Antonio Tisi e Donatella Trotta.