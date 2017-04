Mediterranean Pride of Naples: Nancy Coppola al party ufficiale

Numerosi concerti attendono Nancy Coppola al ritorno da L'Isola dei Famosi, La cantante napoletana si esibirà sabato 24 giugno al Mediterranean Pride of Naples official Party, una festa di autofinanziamento per la causa Lgtb. Appuntamento a partire dalle ore 23,45 all'Ippodromo di Agnano.

Il Napoli Pride si terrà lo stesso giorno alle 17 con sfilata per il centro della città.