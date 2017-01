Nancy Coppola all'Isola dei Famosi: arriva l'annuncio

Ci sarà anche un'attrice e cantante napoletana all'Isola dei Famosi. A partecipare al fortunato programma condotto da Alessia Marcuzzi, sarà Nancy Coppola, ormai diventata un volto noto della musica nazionale. L'artista incontrerà il pubblico napoletano questa sera alle 21 al “Bar Vittoria” di via delle Repubbliche Marinare. Sarà l'occasione per salutare i propri concittadini prima della partenza ma soprattutto per dare maggiori dettagli sulla sua partecipazione al reality.

La notizia è stata data da poche ore e già sta facendo il giro dei social network con decine di messaggi sui suoi profili. Nancy Coppola ha già pubblicato otto album di cui l'ultimo si intitola “Mi chiamo Nancy”. È diventata famosa al grande pubblico anche grazie alla trasmissione di Real Time, “Il boss delle cerimonie” a cui ha partecipato in alcune puntate oltre che presentare, sempre sul canale di Discovery, “Napoli sound”, il talent dedicato ai cantanti neo-melodici.