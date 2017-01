Nancy Coppola a L'isola dei Famosi: "Porterò con me la mia Napoli"

"Porterei mio figlio, ma preferisco che rimanga a casa perché immagino che le condizioni dell'isola non siano congeniali a un bambino. Porterò con me, nel mio cuore, la mia Napoli". Così Nancy Coppola, prossima naufraga dell'Isola dei Famosi. La cantante neomelodica, a poche ore dalla partenza, ha organizzato un'aperitivo al bar Vittoria Black & White di Napoli per salutare parenti ed amici.

"La mia gente, il mio popolo conosce il mio passato perché ho iniziato la mia carriera raccontando la mia vita. Forse un po' mi fa paura far conoscere il mio passato ad altre persone. Voglio trasferire la mia immagine nel migliore dei modi e far capire che tutto ciò che mi riguarda è solo merito mio", ha spiegato in un'intervista a Maria Consiglia Izzo.

“Penso che noi napoletani abbiamo una marcia in più. Ho avuto già riscontri favorevoli attraverso i social. Vorrei far vedere attraverso di me la parte buona di Napoli, per compensare il parere di quegli italiani - per fortuna pochi - che ancora non ci apprezzano, ci discriminano e ci giudicano; vorrei far capire a tutta l’Italia che noi napoletani siamo ‘carnali’!”.