L'Isola dei Famosi: "Nancy Coppola tra i concorrenti più forti"

"Sono molto contenta di rifare L'isola. Non mi annoio mai perché è un programma imprevedibile. Non c'è una scaletta, essendo un reality è sempre tutto in evoluzione. Ed è una sorpresa anche per me". Così Alessia Marcuzzi a pochi giorni dall'inizio della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

La presentatrice si è sbottonata anche sui naufraghi. "Nancy Coppola è molto forte sui social. Eva Grimaldi ha un'energia pazzesca, Massimo Ceccherini fa ridere tutti e prende costantemente in giro Raz Degan". Napoli, ovviamente, tifa per la cantante neomelodica.