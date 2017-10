Nancy Coppola, per lei un giorno speciale: otto anni di matrimonio con il suo Carmine

Per Nancy Coppola è stato un giorno speciale: la cantante partenopea, idolo degli spettatori della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, ha festeggiato otto anni di matrimonio con suo marito Carmine.

A dare la notizia dei festeggiamenti è stata un'amica della neomelodica. "Otto anni di matrimonio...una vita...– ha scritto – quando i sentimenti hanno il sapore della durata al di là delle chiacchiere". "L'amore può avere mille forme ma una sola dignità e solo il tempo è testimone della forza che si scatena fra due anime che incontrandosi un bel giorno scelgono di investire in un futuro insieme – prosegue l'amica di Nancy – Otto anni d'amore, otto anni di sacrifici, otto anni di valori. Otto anni in cui insieme avete costruito il vostro ieri, oggi e domani vi fate in quattro per costruire un futuro migliore per Vincenzo! (il figlio dei due, ndR)".

E dopo gli auguri dell'amica della coppia, sono tantissimi i fan di Nancy che le hanno rinnovato, tra i commenti, la loro felice e partecipe vicinanza.