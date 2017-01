A Napoli l'Epifania si festeggia su Nalbero: gli appuntamenti

1 / 3

continua →

L’epifania 2017 a Napoli si festeggia su Nalbero. La grande struttura da oltre 40 metri alla Rotonda Diaz si prepara a celebrare la Befana con una giornata tutta dedicata ai più piccoli, nella festa legata, in particolare nel Mezzogiorno, alla tradizione dei dolciumi e dei doni.

Il 6 gennaio, ingresso gratuito per tutti i bambini fino ai 12 anni, se accompagnati da un adulto pagante. L’iniziativa è stata possibile grazie al sostegno di Flor do Café, il cui nome è legato a Napoli alla tradizione dei dolci da mettere nella calza della Befana per i bambini e che è all’interno di Nalbero con un frequentatissimo stand.