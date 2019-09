"Museo permanente dei ricordi" alla Mostra d'Oltremare: via al contest fotografico

La Mostra d’Oltremare lancia un contest fotografico, che coinvolgerà tutta la città di Napoli. L’ente fieristico rivolge infatti un appello a tutti i napoletani.

"Abbiamo l’idea di creare il nostro primo 'Museo permanente dei ricordi' proprio nei nostri spazi. Per questo chiediamo a tutti di cercare tra le vecchie cose e non solo, fotografie, oggettistica, ed altri materiali, tutto quello che è stato fatto in Mostra a partire dalla fondazione e costruzione del 1940 fino i giorni nostri. La nostra idea è di far partire successivamente anche un concorso per premiare attraverso una votazione, il ricordo oppure l’elemento più significativo", spiegano dall'ente fieristico partenopeo.

Il materiale può essere spedito direttamente in mostra all’ indirizzo: Mostra D'Oltremare - Via J.F. Kennedy, 54 - 80125 - Napoli, c/o "Ufficio Segreteria Generale" specificando, sul plico come oggetto: “Ricordi Mostra d’Oltremare - ICT GDS”, o via mail all’indirizzo mail: comunicazionedigitale@ mostradoltremare.it.