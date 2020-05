Riapre il Mav di Ercolano: prenotazione obbligatoria

Dal 2 giugno parte la Fase 2 anche per il Mav, Museo archeologico virtuale di Ercolano. Sarà aperta al pubblico la mostra di Saskia Boddeke e Peter Greenaway "A Happy Death". Si tratta di un'installazione artistica immersiva ispirata alla storia romana e alla catastrofe del Vesuvio del 79 d.C. Un racconto che attraverso strumenti multimediali accompagna il visitatore in un mondo poetico di suoni, musica e proiezioni. Per accedere al Mav è obbligatoria la prenotazione, da effettuare inviando una mail all'indirizzo riportato sul sito del museo.