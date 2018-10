A New York apre il museo della pizza: "Grazie Napoli"

E' stato aperto a New York, zona Brooklyn, il "Museo della pizza". Si chiama 'Mopi' e sarà visitabile per un mese circa, fino al 18 novembre. In esposizione opere pop-art dedicate alla pizza. Non un museo del cibo ma un viaggio nell'immagine dell'alimento più conosciuto al mondo. Spiega la direttrice Alexandra Serio: "I napoletani volevano il museo? Perché non ci hanno pensato loro? Grazie comunque Napoli, per aver benedetto il mondo con questa creazione".

"La nostra è la Bibbia delle pizza", spiega il mastro pizzaiuolo Gino Sorbillo. "Non vogliamo essere presuntuosi ma bisogna riconoscerci la paternità della pizza. Dispiace che il museo non sia sorto a Napoli".