Sgarbi apre il 'Museo della follia': "Napoli e Maradona ne sono il manifesto"

Da Goya a Maradona, a Napoli arriva il Museo della follia. A inaugurarlo un personaggio che della follia ha fatto uno stile di comunicazione. Vittorio Sgarbi è il curatore della mostra itinerante che ha riscosso grande successo da Nord a Sud. Quadri, sculture ma anche oggetti singolari, come l'immagine del piede sinistro di Maradona, un personaggio che istigava reazioni folli in tutti coloro che lo ammiravano e lo ritenevano alla stregua di un santo. La mostra sarà aperta alla Chiesa della Pietrasanta, in via dei Tribunali, dal 3 dicembre al 28 maggio. Questa mattina, Sgarbi ha inaugurato l'allestimento davanti a stampa e curatori d'arte: "I napoletani amano la loro follia, la ritengono la regola, ma non sopportano quella degli altri".