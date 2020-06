Capodimonte sicuro e sereno: dopo il parco riaperto anche il museo

Con lo slogan "sicuro e sereno", dopo il Bosco, finalmente anche il museo di Capodimonte riapre.

A fare gli onori di casa, visibilmente felice, il direttore Sylvain Bellenger: "Napoli è la terza città d'Italia e ha il bosco più grande del Paese ma questo purtroppo non è ancora abbastanza conosciuto''.

Obbligo di prenotazione, acquisto on line sul sito www.coopculture.it e tramite l'app Capodimonte di Coopculture, per accedere al museo sarà ovviamente necessario rispettare tutte le misure di prevenzione anti-contagio: mascherina, misurazione della temperatura e ingressi contingentati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie ad una sapiente organizzazione è stato possibile prorogare le mostre 'Napoli Napoli,di lava, porcellana e musica', con pezzi del museo e del Teatro di San Carlo (fino al 20 settembre 2020) e la mostra Santiago Calatrava, Nella luce di Napoli (fino al 10 gennaio 2021). Presentato anche il nuovo allestimento della collezione Farnese, nella sala 12, ridipinta in color terra di Siena bruciata, e arricchita anche con opere provenienti dai depositi: ''Bisogna far dialogare le opere d'arte - ha spiegato Bellenger - non solo la pittura''.

Alla riapertura, tra gli altri, gli assessori comunali alla Cultura Eleonora de Majo e al Verde Luigi Felaco, e il parroco della Chiesa di S. Maria della Sanità don Antonio Loffredo con il consigliere municipale Ivan Poggiani.