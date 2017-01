Museo Archeologico, boom di visite per l'iniziativa del primo gennaio

Sono stati circa 4000 gli ingressi gratuiti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la prima #domenicalmuseo del 2017, iniziativa del Ministero. Folla di turisti e file per ammirare le collezioni pompeiane, ercolanesi, Egizia e Farnese anche se con numeri leggermente inferiori rispetto alle altre domeniche perchè l'apertura è stata posticipata alle 11.

Al Mann (che ha chiuso il 2016 con 452.736 visitatori) in questi giorni sono ospitate due mostre: quella su Carlo di Borbone e la diffusione dell'antichità e una esposizione d'arte contemporanea "Out of Place Artifacts" di Michele Iodice, a cura di Mario Codognato nel Giardino delle Fontane. Folla anche a Capodimonte, al Museo Duca di Martina, Castel Sant'Elmo e la Certosa di San Martino.