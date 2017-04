Murazzi 2017, primo premio di narrativa a Torino per Carmela Politi Cenere

Nuovo meritato riconoscimento per la nota scrittrice napoletana, la Prof.ssa Carmela Politi Cenere. Il suo recente romanzo di ambientazione storica, "L’OMBRA DI MASANIELLO VAGA PER PIAZZA DEL MERCATO", Ed Graus, è stato insignito del 1° Premio assoluto per la narrativa, sabato 11 marzo c. a., a Torino.

La motivazione della giuria viene riportata integralmente qui di seguito: “La centralità del personaggio storico Tommaso Aniello d’Amalfi, più noto col soprannome popolare di Masaniello, simbolo della ribellione popolare napoletana del 1647 contro gli Asburgo, è rievocata con sapienza da altre figure minori del romanzo, che tuttavia agiscono ai tempi nostri e che operano una fedele ricostruzione della figura dell’eroe pescivendolo, che cade vittima dello stesso popolo per il quale s’immola, sapientemente raggirato dalla classe dominante di allora. Ma il secondo autentico protagonista del felicissimo racconto storico e parzialmente immaginario di Carmela Politi Cenere è il popolo napoletano e la Città stessa, con le sue piazze, i monumenti, lo splendore della natura, del mare e del luminoso golfo sormontato dal Vesuvio: opera di grande spessore storico e di erudita ambientazione veristica espressa con scintillante naturalezza di stile”.