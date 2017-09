Il murales con il volto di Massimo Troisi nella stazione della Circum

La stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano cambia volto. Grazie all'Eav, che ha accolto la proposta del Comune, è in corso in queste ore l'opera di writing che ritrae sui muri della stazione Massimo Troisi e Alighiero Noschese, personaggi simbolo della città alle porte di Napoli.

A compiere gli straordinari ritratti è il duo Rosk&Loste, artisti della scuderia "INWARD", che ha già realizzato lo splendido murales di Falcone e Borsellino a Palermo e i Bambini che giocano nel Parco dei Murales di Ponticelli.

"L'opera - annuncia su Facebook il Sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno - verrà inaugurata martedì 3 ottobre alle ore 10,00, alla presenza di tutti coloro che vorranno condividere quest'altro tassello posto nella realizzazione del museo all'aperto che stiamo realizzando passo passo sul territorio. L'opera è interamente finanziata da Eav. Grazie al presidente De Gregorio che ha accolto la nostra proposta e l'ha realizzata, rispettando la vocazione della nostra città".