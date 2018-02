Un murales per Enrico Caruso: la città celebra uno dei napoletani più famosi al mondo

Il tenore Enrico Caruso nacque a Napoli il 25 febbraio 1873, esattamente 145 anni fa. Per la ricorrenza il Comune ha organizzato ieri una cerimonia nella chiesetta di via Sangiovanniello, adiacente alla casa in cui Caruso crebbe. Caruso è ancora uno dei napoletani più conosciuti nel mondo, celebre per la sua inarrivabile interpretazione di "'O sole mio", acclamato, quando era in vita, in tutto il mondo. Da oggi un murales lo ricorderà nella sua Napoli, in piazza Ottocalli. L'opera è del writer Corrado 'Teso', ed è stata realizzata sul muro in cui ha sede il commissariato di Polizia Stella-San Carlo, che fino a ieri ospitava cartelloni pubblicitari.



A diffondere la foto che vi mostriamo è stato il presidente della III municipalità, Ivo Poggiani.