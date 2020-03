Jorit, maxi murale a Bacoli: "Sarà una sorpresa"

"L’opera di Jorit prende forma. A Bacoli, nel Centro Storico. Sarà una sorpresa". È così che il sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, commenta l'immagine del luogo che ospiterà il nuovo murale dell'artista internazionale.

"Per scoprirla, basta leggere quanto ha scritto sulla parete prima di iniziare a disegnare. In un’area che trasformeremo in villetta pubblica. Su una parete, in via Gaetano de Rosa, che dà spazio di degrado rappresenterà una tappa obbligatoria per chi verrà a visitare la nostra città – va avanti il sindaco – E per i tanti che, bimbi ed adulti, già stanno vivendo quotidianamente questo spazio per vivere da vicino la realizzazione del lavoro di Jorit. Sull’asse che porta alla Piscina Mirabile, alla Tomba di Agrippina. Storia, cultura, bellezza. Verso il turismo di qualità. Un passo alla volta".

Al momento Jorit ha dipinto sul posto il testo di "Odissea", canzone dalla band hip hop La Famiglia. Nei prossimi giorni – come di consueto – le parole lasceranno posto alla sua opera.