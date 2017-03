"I motivi per scegliere una ragazza vrenzola": l'elenco ironico dei The Jackal

Puntuali come sempre nel loro cavalcare l'onda della viralità web, i Jackal hanno approntato un cartello simile a quello sulle “ragazze dell'Est”, questo – tutto da ridere – dedicato alle “vrenzole”.

Il noto “vademecum sulle fidanzate dell’Est Europa” ha spopolato sui social network, in particolare per le polemiche nate soprattutto dopo le scuse pubbliche del direttore Rai Andrea Fabiano e del presidente Monica Maggioni. Parallelamente è montato – ancora più forte – l'approccio satirico alla vicenda. Sulla falsariga del cartello originale mandato in onda nel salotto pomeridiano di Paola Perego, infatti, sono saltati fuori elenchi ironici di motivi per scegliere diverse tipologie di uomo o di donna.

Tra questi, ecco l'idea dei Jackal: la serie di motivi per scegliere una ragazza vrenzola.