Mostra su Pino Daniele e progetto Transit: Forcella si risveglia alla Befana

Arte, cultura e Pino Daniele. Mattinata dedicata al rione Forcella e alle associazioni che hanno dato vita al progetto "Forcella Transit", un contenitori di iniziative atistico-culturali per attirare i turisti anche fuori dalle mura del centro antico della città. Trampolieri in maschera hanno percorso via Vicaria Vecchia, passando davanti alla ludoteca Annalisa Durante, e via Duomo. Qui, nella chiesa di San Severo a Pendino, è stata allestita la mostra "Terra mia - Pino Daniele Story", curata dal giornalista e critico musicale Federico Vacalebre. La mostra, dal 4 al 17 gennaio, è un percorso sulla carriera di Pino Daniele attraverso i suoi album.

