"Van Gogh-The Immersive Experience" arriva a Napoli: un viaggio virtuale nei dipinti del pittore olandese

Dopo il successo ottenuto a Milano, Firenze, Roma e Bologna, “Van Gogh-The Immersive Experience” continua il suo tour italiano e arriva a Napoli. La mostra multimediale del pittore olandese si terrà dal 18 novembre al 25 febbraio 2018 nella Basilica di San Giovanni Maggiore. L’innovativo sistema di proiezioni 3D mapping consentirà allo spettatore di camminare all’interno dei capolavori di Van Gogh sino a divenirne parte integrante. Prodotta e distribuita a livello internazionale da Exhibition Hub e da Next Exhibition, la mostra attirerà i visitatori (sia appassionati d’arte che studenti) per la sua moderna forma d’espressione tecnologica che ha fatto già innamorare milioni di persone con la mostra “Klimt Experience” presso la Reggia di Caserta (prorogata, per il grande successo, oltre la fine dell’anno).

L’interno della Basilica di San Giovanni Maggiore, situata nel centro storico della città, sarà rivoluzionato con grandi schermi che, grazie a proiettori video di altissima definizione, faranno “prendere vita” ai quadri e proietteranno i visitatori in una nuova dimensione. Il percorso durerà oltre un’ora e coinvolgerà non solo la vista ma anche l’udito: una colonna sonora, infatti, accompagnerà il visitatore nel suo viaggio tra le opere del pittore olandese.

INFO e COSTI

La prevendita dei biglietti (intero 12 euro, ridotto 10 euro per under 10 anni, over 65 e partner convenzionati) inizierà il prossimo 27 ottobre. Se si acquista entro il 17 novembre, due persone pagano 19 euro invece di 24.