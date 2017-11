Cento anni di Napoli in bianco e nero nella mostra dell'Istituto Luce

Da Hitler in piazza Plebiscito ai film di Totò. Cento anni di Napoli nelle foto e nei video che l'Istituo Luce espone nel complesso di San Domenico Maggiore per la mostra "Luce - L'immaginario italiano a Napoli". Il corpo centrale della mostra ricostruisce la storia dell'ultimo secolo d'Italia. Ma come nelle edizioni che l'hanno preceduta a Roma, Buenos Aires, Mantova, Catania e Matera, anche nella versione napoletana c'è uno spazio dedicato interamente alla città ospitante.

Dagli anni '20 a oggi, nelle immagini dell'Istituto Luce è raccontato il cambiamento di un intero Paese, attraversato anche alla guerra, e di una città, Napoli, tra bellezze e difficoltà.