Una mostra per ricordare Annalisa Durante

Lunedì prossimo, nel giorno del 13esimo anniversario della sua morte, Annalisa Durante sarà ricordata con una mostra nella sua Forcella. La biblioteca, intitolata proprio alla giovane vittima innocente di camorra, ospiterà la mostra permanente intitolata “Neapolis Time – Zona Ztl”. L'apertura è fissata per il prossimo 27 marzo alle 12 alla presenza dell'assessore alla Cultura del comune di Napoli, Nino Daniele. L'esposizione è stata organizzata con la collaborazione della fondazione “Annalisa Durante” ed è stata curata dal fotografo Pino Miraglia. La mostra sarà l'occasione per celebrare lo storico quartiere napoletano esponendo delle foto storiche e contemporanee del vero cuore pulsante di Napoli.

«Con questa mostra Forcella si candida a diventare un punto di partenza per i turisti della città - ha dichiarato l'assessore Daniele - con la biblioteca trasformata in una zona accogliente in grado di mostrare i volti della Napoli autentica, attraverso libri, cataloghi e fotografie sui vecchi quartieri, gli antichi mestieri, le personalità che l'hanno resa famosa nel campo artistico, i volti della società civile che operano quotidianamente per la legalità e che, con la propria opera, mettono in luce la voglia di riscatto di una Napoli che non si arrende e che fa leva sulla memoria delle tante vittime innocenti che hanno perduto, non invano, la propria vita». Questo il commento dell'assessore in una nota.