Escher al Pan di Napoli: la mostra sarà inaugurata l’1 novembre 2018

Dal primo novembre 2018 al 22 aprile 2019 il Palazzo delle Arti di Napoli ospiterà la grande retrospettiva di Maurits Cornelis Escher, l’incisore e grafico olandese conosciuto per le sue incisioni su legno, litografie e mezzetinte che tendono a presentare costruzioni impossibili, esplorazioni dell'infinito, tassellature del piano e dello spazio e motivi a geometrie interconnesse che cambiano gradualmente in forme via via differenti. La mostra presenterà oltre alle opere del visionario genio, amatissimo dal pubblico, anche un’ampia sezione dedicata all’influenza che il suo lavoro e le sue creazioni esercitarono sulle generazioni successive, dai dischi ai fumetti, dalla pubblicità al cinema: un percorso di 200 opere che parte da Escher per arrivare ai giorni nostri.

La mostra già presentata in altre tappe internazionali e che ha superato il milione di visitatori, è promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, e prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con la M.C. Escher Foundation e curata da Mark Veldhuysen e Federico Giudiceandrea.

Informazioni

Quando: Dal 01 Novembre 2018 al 22 Aprile 2019

Dove: PAN | Palazzo delle Arti Napoli

Costo biglietto: Intero € 13, Ridotto € 11. Audioguida inclusa

Orari: Tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30 (la biglietteria chiude un'ora prima)