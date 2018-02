“Io Dalì”, arriva al Pan la mostra del genio surrealista

Qualche settima fa è stato affisso in tutta la città un “curioso” manifesto con il volto di Salvator Dalì e una sola scritta: “Napoli”. Molti si saranno chiesti “è forse in arrivo una mostra partenopea del genio surrealista?”. La conferma è arrivata qualche giorno fa: dall’1 marzo al 10 giugno 2018, il Palazzo delle Arti di Napoli a Via dei Mille ospiterà “IO DALI’”, un’esposizione delle opere del grande artista catalano, fortemente voluta dall’assessorato comunale alla Cultura del Comune di Napoli in collaborazione con la Fundació Gala-Salvador Dalí e co-organizzata con C.O.R. (Creare organizzare realizzare). La mostra passerà in rassegna, attraverso dipinti, disegni, video, fotografie e riviste, il modo in cui il pittore è stato capace di creare il proprio personaggio rendendo opera d'arte ogni suo gesto; indagando e rivelando l’altra vita dell’artista catalano, quella meno conosciuta, fondamentale per comprendere la sua incredibile personalità. La mostra è curata da Laura Bartolomé e Lucia Moni per la Fundació Gala-Salvador Dalí, da Francesca Villanti, direttore scientifico di C.O.R., con la consulenza scientifica di Montse Aguer direttrice dei Musei Dalí e di Rosa Maria Maurell.

Alla presentazione ufficiale (ingresso su inviti), prevista per mercoledì 28 febbraio alle 11.30 nella Sala Di Stefano del Pan, parteciperà anche l’ambasciatore spagnolo in Italia, Jesús Manuel García Aldaz, il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore alla Cultura Nino Daniele.

INFORMAZIONI MOSTRA:

Sede: PAN - Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille, 60 – Napoli

Orari: Tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso un’ora prima); martedì chiuso

Ingresso: Intero € 10,00 - ridotto € 8,00 per gruppi superiori a 12 persone e per ragazzi sotto i 26 anni; ridotto scuole € 5,00 per gruppi scolastici; ingresso gratuito per bambini sotto i 6 anni e per persone diversamente abili con un accompagnatore