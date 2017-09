"Napoli tra finzione e realtà": i Bastardi di Pizzofalcone in mostra

Un racconto per immagini sulla città, sui luoghi dei set de I Bastardi di Pizzofalcone, su Napoli che si presta in maniera ideale alla finzione cinematografica. La mostra si apre con degli scorci inusuali sui quartieri interessati dai set accompagnati dalle immagini dei retroscena della fiction.

Le sale espositive di Villa Pignatelli offrono la possibilità di creare un itinerario immaginario della città, partendo dalla Riviera di Chiaia con le sue lussuose dimore, dove è girato il primo episodio, percorrendo poi le strade del mare dalla zona portuale fino a Portici e Ponticelli per poi tornare infine verso il centro storico e Posillipo.

L'appuntamento con "Napoli tra finzione e realtà" - foto di Anna Camerlingo - è dal 23 settembre al 22 ottobre a Villa Pignatelli.

La mostra fotografica, promossa in collaborazione con il Polo Museale della Campania, è curata dalla Film Commission Regione Campania, in collaborazione con Rai Fiction e Clemart, nell’ambito del progetto “Nuove Strategie per il Cinema in Campania” programmato e finanziato dalla Regione Campania con i fondi POC 2014-2020.