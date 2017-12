Morto Rino Giglio: ha scritto per i grandi della musica italiana

È morto Rino Giglio all'età di 73 anni. Ha scritto testi per i grandi della musica italiana ed ha fatto di Napoli la sua seconda casa, pur essendo anconetano. Fatali le complicazioni sopraggiunte dopo un'infezione polmonare. Le sue parole sono state cantate da Roberto Murolo, Peppino di Capri, Lina Sastri e tanti altri.

Era amato da grandi artisti come Renzo Arbore che ne cantò le lodi per la partecipazione a Sanremo di un suo testo del 1992, “Femmene e' mare”, interpretato da Lina Sastri. Su tutti ad apprezzarlo era Roberto Murolo che lo presentò addirittura ad Eduardo De Filippo, definendolo senza indugio un poeta. Scrisse anche dei testi che vennero proposti a Silvio Berlusconi che ne modificò uno che venne interpretato da Mariano Apicella, dal titolo finale “Meglio una canzone”. Si susseguono in questi minuti i primi messaggi di cordoglio alla famiglia.