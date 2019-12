Morto l'attore italo-americano Danny Aiello: aveva origini napoletane

E' morto nel New Jersey l'attore italo-americano Danny Aiello, 86enne. Aiello era figlio di un operaio americano di seconda generazione e di una sarta napoletana emigrata negli Stati Uniti. E' famoso per una piccola ma significativa parte ne Il Padrino II di Francis Ford Coppola e per essere stato l'attore che interpretò il padre di Madonna nel video di Papa don't preach. Caratterista utilizzato principalmente per i personaggi italo-americani, Aiello ha recitato anche in 'Do the right thing' di Spike Lee e in "C'era una volta in America" di Sergio Leone.