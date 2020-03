Lutto nel mondo della musica: morto Corrado Sfogli

Lutto nel mondo della musica napoletana. È morto all'età di 69 anni il chitarrista e direttore della Nuova compagnia di canto popolare, Corrado Sfogli. Il musicista napoletano è morto stroncato da un male incurabile. Era nato a Napoli ed era entrato nella Nccp a partire dal 1976. Una vita spesa nello storico gruppo di musica popolare. Il musicista ha lasciato la moglie Fausta Vetere, anche lei musicista del gruppo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La carriera di Sfogli non si è “limitata” al lavoro nella Nccp. Ha collaborato con diverse orchestre tra cui quella del teatro San Carlo di Napoli. Ha lavorato come compositore anche nel cinema con le musiche di "Another time, another place" per la regia di Michael Redford. Ha, infine, composto le musice dello spettacolo teatrale di Giuseppe Patroni Griffi, “La Celestina”.