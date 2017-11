Morto Francesco Spera: imprenditore di Torre Annunziata

Si è spento all'età di 85 anni appena compiuti, Francesco Spera, imprenditore di Torre Annunziata molto conosciuta in città. Il suo nome è legato alla sua creatura, l'Adeca, azienda di etichettatura attiva da 40 anni con sede a via Castriota. Era molto conosciuto in città anche per il suo impegno culturale.

È stato presidente dello Sport Club Oplonti e del Rotay locale. Ha ricevuto anche il titolo di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Una folla di persone si è riunita questa mattina nella chiesa Santissima trinità di via Gino Alfani per tributargli l'ultimo saluto. È scomparso dopo una lunga malattia.