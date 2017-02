È morto Al Jarreau: i concerti in Campania del gigante del jazz

Si è spento ieri a Los Angeles, all'età di 76 anni, il gigante del jazz Al Jarreau. Considerato uno dei più grandi artisti degli ultimi decenni, è il solo ad aver vinto tre Grammy Award in altrettante diverse categorie, ovvero jazz, pop e R&B.

Con circa sessanta dischi alle spalle e tantissimi premi, Al Jarreau si è esibito nel recente passato a Napoli ed in Campania. L'ultima volta soltanto due estati fa, il 1 luglio del 2015 per "Luglio in Jazz" organizzato al centro commerciale Campania di Marcianise. Memorabili anche le sue performance a Napoli, come quella del 23 luglio 2012 a Castel Sant'Elmo, e quando nel 2004 si esibì per il "Napoli Jazz Festival".

Famose alcune sue cover da molti riconosciute ancora più belle delle canzoni originali, tra cui "Your song" di Elton John, "Mas que nada" di Jorge Ben, e “Take five” di Paul Desmond.

Vita da jazzista vero la sua. Un'esperienza nel coro gospel della sua chiesa, poi gli studi e la laurea in psicologia, successivamente il trasferimento a Los Angeles. Dove scoppia l'amore per il jazz. Nel 1965 incide "1965", e poi un secondo album dopo ben 10 anni, quel "We got by" che lo lancia nel grande jazz a stelle e strisce. Il successo definitivo arriva con "Glow".