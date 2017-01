Lutto per Massimo Ranieri: è morta la madre, aveva 92 anni

È morta Giuseppina Calone, madre di Massimo Ranieri. La donna, malata da tempo, aveva 92 anni. Nei giorni scorsi l'artista napoletano aveva cancellato le repliche napoletane del suo ultimo spettacolo per starle vicino.

Giuseppina era apparsa in tv accanto al figlio in una puntata dello show su Raiuno "Siamo tutti invitati: citofonare Calone". Centinaia i messaggi di cordoglio, da parte dei fan, indirizzati in queste ore a Ranieri sulle sue pagine social.