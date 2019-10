Lutto nella moda, scompare la signora Di Fiore Settanni: era emblema dello stile caprese

E' morta nella notte a Capri Adriana Di Fiore Settanni, 92enne regina della moda e dello stile caprese. Da lei si rifornivano, nei ruggenti anni '60, icone di stile come Rita Hayworth, Grace Kelly, Jacqueline Kennedy e Sofia Loren. Adriana Di Fiore Settanni creò gli hot pants che divennero un must per Jacqueline Kennedy, che infatti tornava sull'isola per acquistarli nella bottega 'Le Parisienne' oppure li ordinava.



(foto Fidapa Capri / la signora Adriana Di Fiore Settanni)

La bottega 'Le Parisienne', nella famosa piazzetta, ora è gestita dalle figlie Francesca e Luciana, a cui in queste ore arrivano centinaia di messaggi di condoglianze. I funerali si terranno domani, sabato 12 ottobre, nella Chiesa di Santo Stefano in piazzetta.