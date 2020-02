Sanremo, un malinconico Morgan si aggira per le strade di Napoli | VIDEO

Malinconico e solitario, sul ventoso lungomare di Napoli, a caccia di una tabaccheria. È così che Morgan, al secolo Marco Castoldi, si mostra ai fan nel video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Il cantante, protagonista al Festival di Sanremo 2020 con Bugo, era in città lo scorso novembre per partecipare ad "Una storia da cantare", trasmissione condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero - in diretta su Rai1 dall’Auditorium di Napoli - dedicata a Fabrizio De André.

E tra un pezzo di De Andrè e uno di David Bowie, padri putativi dell'artista monzese, il video prosegue un po' eighties un po' gotico, con Morgan a improvvisare un testo che descrive ciò che gli accade intorno.