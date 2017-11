Monopoly, arriva l'edizione targata "Napoli": solo 20mila le copie disponibili

“Scaturchio”, “Casa Infante”,“Nennella”.. avreste mai immaginato di leggere questi nomi sul tabellone del Monopoly? Tra qualche giorno potrete farlo! Peter Griffin, manager della famosa casa editrice Hasbro, aveva annunciato già da tempo che a novembre 2017 sarebbe uscita un’edizione speciale del famoso gioco da tavolo dedicata proprio alla città partenopea. Sul tabellone troverete strade come via Partenope, via Posillipo, via Toledo, Piazza Sannazaro e Piazza San Domenico Maggiore al posto degli storici Parco della Vittoria, Viale dei Giardini, Vicolo Stretto e Vicolo Corto. Ma la vera novità ideata dai creativi partenopei di Wstaff sarà la presenza di botteghe ed esercizi storici noti ai napoletani come Scaturchio in Centro Storico, lo chef Lino Scarallo di Palazzo Petrucci a Posillipo, i gelati di Casa Infante, Nennella ai Quartieri o Gino Sorbillo ai Decumani. Sul tabellone sarà presente anche il negozio di guanti & cappelli "Giulio Colombo" in una via Toledo anni '30 che cita il papà dell'amata dal Commissario Ricciardi: un omaggio allo scrittore Maurizio De Giovanni che il 12 Novembre mattina sfiderà pubblicamente a Monopoly gli ospiti della Feltrinelli in Piazza dei Martiri. Mr Monopoly sarà, infatti, presente nell’area pedonale della piazza dalle 10.00 alle 14.00 per una partita a dimensione reale, dove ognuno potrà provare ad essere una pedina del gioco. L’edizione speciale, ribattezzata “Monopoly Napoli”, sarà disponibile a partire da lunedì 13 novembre in tutti i negozi di giocattoli e nelle librerie Feltrinelli: gli appassionati avranno poco tempo per accaparrarsi le 20mila copie disponibili. Attenzione, però, a non confondere l’edizione targata "Napoli" con quella “pezzotta”, già in commercio da anni a cura della famosa ditta di carte da gioco Muoio (“MòNapoli”).

Per l'occasione è stato realizzato un divertente video di presentazione del gioco con protagonisti i più famosi cuochi, pizzaioli e pasticcieri napoletani: tra questi Ciro Salvo, Scarallo, Marco Infante e Gino Sorbillo. Ecco il video:

