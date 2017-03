“Grazie amico”: il 'supereroe' Maradona ringrazia Gigi D'Alessio per il suo monologo

Con un messaggio audio prima in spagnolo e poi in italiano, Diego Armando Maradona si è complimentato con il suo grande amico Gigi D'Alessio per il suo monologo su Napoli recitato nel corso della prima puntata di Made in Sud su Rai2.

Un passaggio di “Song e Napule” – questo il titolo del monologo – era proprio sul pibe de oro. “Ho la fortuna di essere napoletano – ha recitato il cantante partenopeo – perché se in tutto il mondo i bambini hanno sognato con Batman, l’Uomo Ragno, Superman, che erano eroi di fantasia, quando sono stato ragazzino io, ho sognato con un super eroe argentino che non aveva né una spada né un mantello, ma una maglia azzurra con il numero dieci. E la fantasia ce l’aveva nella testa e nei piedi”.

Durante il monologo era presente in studio anche l'attaccante azzurro Lorenzo Insigne, visibilmente commosso. “Quando hai detto del supereroe – ha detto Diego a Gigi D'Alessio – mi è venuto in testa mio nipote. Per lui sono un supereroe. Grazie amico. Che Dio ti benedica perché tu sei buono, buono di cuore”.