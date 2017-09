Una moneta commemorativa celebra Totò

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha emesso quattro nuove monete della collezione numismatica 2017 dedicate a illustri personaggi italiani e alla bellezze artistiche del nostro paese.

Tra le nuove emissioni quelle che celebrano Francesco De Sanctis e Totò, la serie Italia delle Arti per i Sassi di Matera ( da 10 euro in argento realizzata da Maria Angela Cassol, in tiratura di 4.000 pezzi per la versione "proof") e per il Castello del Buonconsiglio di Trento realizzata da Silvia Petrassi, in tiratura di 3.000 pezzi per la versione "proof".

La moneta commemorativa che celebra l'anniversario dei 50 anni della scomparsa di Totò, è da 5 euro, realizzata in metallo bronzital-cupronichel da Uliana Pernazza, artista incisore della Zecca dello Stato, in tiratura di 15.000 pezzi per la versione "fior di conio/Su".

L'altra moneta da 5 euro, in argento, celebra il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, filosofo, storico e politico. Realizzata da Annalisa Masini in 3.000 pezzi.