"Baciami prima di andare", il primo romanzo di Francesco Monaco

"Baciami prima di andare" è un romanzo che racconta una serie di amori. Per il mare, per la fotografia, per il surf, per i viaggi. Per la vita. Ma, soprattutto, quello tra Lorenzo e Maya, filo conduttore del racconto. Un amore ri-vissuto attraverso i ricordi di Francesco, amico da sempre di Lorenzo, dal letto d’ospedale dov’è finito con quest’ultimo dopo un incidente d’auto. Quando si è trovato vicino alla morte, Francesco ha ripercorso la storia di queste due persone così diverse tra loro, ma che si attraggono fin dal primo sguardo. Maya, più grande di Lorenzo di undici anni, conosce il suo amore grazie all'intercessione di amici comuni. Lorenzo e Maya si rendono conto di non poter stare più l'uno senza l'altro. Fino al punto, però, in cui questa attrazione diventa troppo forte da sostenere. È l'inizio di un rapporto fatto di partenze e ritorni, di odio e amore. Sentimenti che, nel corso degli anni, li respingeranno il più lontano possibile, ma solo per un breve periodo. Marocco, Antille, Malta, Brasile, Isole Eolie. Dall'Oceano al Mediterraneo. Posti meravigliosi descritti minuziosamente attraverso quelli che diventano racconti nel racconto. Luoghi in cui fuggire, in moto, su un aereo o in nave, quando la paura di lasciarsi andare del tutto a quel sentimento è troppo grande.

Francesco Monaco è nato il 26 novembre del 1982 a Napoli. Dopo la maturità scientifica, decide di dedicarsi alla sua grande passione, la scrittura. Diventa giornalista nel 2014 e collabora con diverse testate. È un grande appassionato di cinema, letteratura e calcio. "Baciami prima di andare" è il suo primo romanzo. Una storia che, come lui stesso riferisce, gli è capitato per caso d’incontrare e che sarebbe stato un vero peccato non raccontare.