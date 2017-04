Modestamente Totò, i film più belli in onda su Rai3

In occasione del cinquantesimo anniversario della morte, avvenuta il 15 aprile 1967, Rai 3 omaggia Totò proponendo una serie dei film pù celebri interpretati dall'attore.

"Modestamente Totò", primo appuntamento venerdì 14 aprile in prima serata. Tanti appuntamenti, fino alla prima settimana di luglio, andranno in onda nella fascia del day time pomeridiano. Parliamo di circa 35 pellicole alle quali si aggiungono i nove titoli realizzati per il piccolo schermo (Tutto Totò).

I film in programmazione:

LA BANDA DEGLI ONESTI

CHI SI FERMA E’ PERDUTO

DESTINAZIONE PIOVAROLO

I DUE COLONNELLI

I DUE ORFANELLI

GAMBE D’ORO

L’IMPERATORE DI CAPRI

I LADRI

IL MEDICO DEI PAZZI

MISERIA E NOBILTA’

IL MONACO DI MONZA

OPERAZIONE SAN GENNARO

I POMPIERI DI VIGGIU’

RACCONTI ROMANI

RISATE DI GIOIA

SAN GIOVANNI DECOLLATO

SIAMO UOMINI O CAPORALI

LO SMEMORATO DI COLLEGNO

I SOLITI IGNOTI

SUA ECCELLENZA SI FERMO’ A MANGIARE

TOTO’ CERCA CASA

TOTO’ CERCA PACE

TOTO’ CONTRO I QUATTRO

TOTO’ DIABOLICUS

TOTO’ E I RE DI ROMA

TOTO’ FABRIZI E I GIOVANI D’OGGI

TOTO’ LASCIA O RADDOPPIA

TOTO’ LE MOKO

TOTO’ PEPPINO E I FUORILEGGE

TOTO’ PEPPINO E LA MALAFEMMINA

TOTO’ PEPPINO E LE FANATICHE

TOTO’ STORY

TOTO’ TARZAN

UN TURCO NAPOLETANO

YVONNE LA NUIT



La serie televisiva “Tutto Totò”:

IL LATITANTE

DON GIOVANNINO

LA SCOMMESSA

TOTO’ A NAPOLI

TOTO’ YE YE

IL TUTTOFARE

IL GRANDE MAESTRO

TOTO’ CIAK

PREMIO NOBEL