Il museo Correale presenta la seconda edizione di Mod'Arte

Il Museo Correale di Sorrento elogia nuovamente la bellezza: le sale in cui sono visibili le preziose collezioni del manierismo napoletano diventano un vero e proprio percorso di moda in cui l’haute couture attraversa l’arte. Domenica 7 luglio alle ore 19:30 si terrà al Museo Correale di Terranova, infatti, la II edizione di Mod’Arte, il vernissage di moda, cultura e spettacolo organizzato da GAR Eventi di Gianna Azzaro in collaborazione con il Museo Correale, con il patrocinio delComune di Sorrento e del Rotary Club Sorrento e il sostegno delle associazioni,Le Amiche del Museo Correale, Inner Weel, Fidapa BPE sezione Penisola Sorrentina.

«Dopo il grande successo dello scorso anno – ha dichiarato il Presidente del Museo Correale Gaetano Mauro - quest’anno abbiamo deciso di riproporre l’evento che si candida a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell’estate sorrentina al Museo». «L'iniziativa tenta di dare sostanza a una proposta innovativa radicata nella contemporaneità – aggiunge il direttore del Museo Correale Filippo Merola – partendo dal passato per poi puntare al futuro e avere come protagonisti la moda, da un lato, l'interculturalità e lo scambio dei saperi dall'altro».

Molti gli ospiti importanti di questa edizione per una serata dal carattere deciso e di livello. La seconda edizione di Mod’Arte, infatti, avrà come protagonista le collezioni di alcune tra le migliori firme della moda che impreziosiranno il défilé come laRenato Balestra Haute Couture, la collezione Gianni Molaro Haute Couture,Eleonora Altamore Fashion Design e la Vittorio Camaiani Atelier. La serata, condotta da Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi, vedrà ospite l’attrice comica e imitatrice Valentina Persia e proseguirà con uno standing buffet allietato da un sottofondo musicale sulla terrazza panoramica del Museo Correale.

Il ricavato dell’iniziativa contribuirà al restauro delle opere del Museo Correale. È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Museo Correale tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 oppure contattando una delle associazioni sostenitrici dell’evento.