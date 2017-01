Mister Italia 2016 è il napoletano Giuseppe Alfano

Nell’era dei social, Mister Italia stravolge il sistema di votazione e convoca online su Facebook una giuria che ha designato le fasce nazionali di Mister Italia 2016 che erano ancora da assegnare.

Tra i nomi dei giurati anche Susanna Huckstep, Denny Mendez, Eleonora Pedron, Claudia Andreatti e Silvia Battisti rispettivamente Miss Italia 1984, 1996, 2002, 2006, 2007, Robin “make up artist director” di molte dive dello spettacolo e televisione, lo svizzero Pedro Mendez Mister International 2015 (concorso abbinato a Mister Italia), MariaCristina Heller attrice e conduttrice Tv a Los Angeles, blogger europei e asiatici e rappresentanti delle aziende partner del concorso come Sting Eyewear, World of Beauty, JesusPaul, e due blogger (uno europeo e uno asiatico) del settore Miss e Mister.

I titoli assegnati:

Mister Italia 2016 è Giuseppe Alfano, 20enne di Santa Maria La Carità, alto 186, modello;

Mister Fitness 2016 Riccardo Pagan, 21 anni di Mestre (VE) alto 187, atleta vincitore di 4 titoli italiani di salto in lungo;

Boy Italia 2016 Thomas Battiston, 18 anni, alto 183 vincitore dello stesso titolo a Pordenone.

I vincitori degli altri titoli verranno annunciati nei prossimi giorni.